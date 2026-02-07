Bahçeşehir Koleji'nden Çarpıcı Zafer - Son Dakika
Spor

Bahçeşehir Koleji'nden Çarpıcı Zafer

07.02.2026 22:53
Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece'yi 81-58 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 16, Furkan Haltalı 8, Flynn 20, Ponitka 4, Cavanaugh 10, Ford 4, Mitchell 3, İsmet Akpınar 6, Williams 4, Kenan Sipahi, Göktuğ Baş 6

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, Van der Vuurst 14, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 6, Bandaogo 4, Pusica 2, Metin Türen, Aybars Varlı, Gavrilovic 4, Johnson 13

1. Periyot: 16-15

Devre: 41-28

3. Periyot: 59-41

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 81-58 yendi.

Kaynak: AA

