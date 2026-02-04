Bahçeşehir Koleji'ne Ödül - Son Dakika
Bahçeşehir Koleji'ne Ödül

Bahçeşehir Koleji\'ne Ödül
04.02.2026 11:22
Bahçeşehir Koleji, 'Yılın İtibarlısı' ödülünü kazandı. Başarı, ekip çalışmasının eseri.

BAHÇEŞEHİR Koleji, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin Özel Temel Eğitim Kategorisi'nde 'Yılın İtibarlısı' ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 12 ilde, bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması sonuçlarına göre; Bahçeşehir Koleji, Özel Temel Eğitim Kategorisi'nde 'Yılın İtibarlısı' ödülüne layık görüldü.

'BU BAŞARI BÜYÜK BİR AİLENİN ORTAK EMEĞİ'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede eğitimin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirtti. 30 yılı aşkın süredir her çocuğun biricik olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Dr. Koç şunları söyledi:

"Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil hayata hazırlayan bir eğitim anlayışıyla yol alıyoruz. Bizim için eğitim; özgüveni yüksek, düşünen, sorgulayan ve insanlığa değer katan bireyler yetiştirme sorumluluğu demektir. Tamamen bağımsız bir araştırmaya dayanan bu ödül; eğitimde kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir değeri merkeze alan yaklaşımımızın toplum nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor."

Elde edilen başarının bir ekip işi olduğunun altını çizen Dr. Koç, "Bu gurur; öğrencileriyle, öğretmenleriyle, velileriyle ve yöneticileriyle aynı vizyonda buluşan büyük bir ailenin ortak emeğinin sonucudur. Bu anlamda ödülümüzü; öğrencilerimize, onların hayallerine eşlik eden öğretmenlerimize ve bizlere güvenen velilerimize armağan ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Özlem Koç, Güncel

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'ne Ödül - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'ne Ödül
