Bahçeşehir Koleji Slovenya'da Galip

BKT Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 67-59 mağlup etti.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-13 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 35-25 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda ritmini bulan ve üçüncü çeyreği 47-45 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 67-59 galip ayrıldı.

Gruptaki 9. galibiyetini elde eden Bahçeşehir Koleji'nde Matt Mitchell 13, Tyler Cavanaugh ve İsmet Akpınar 12'şer sayıyla oynadı. Cedevita Olimpija'da ise Umoja Gibson 25 sayıyla en skorer isim oldu.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta ikinci sıraya yükseldi.