Bahreyn Elektronik Acil Durum Uyarı Sistemini Başlatıyor - Son Dakika
Bahreyn Elektronik Acil Durum Uyarı Sistemini Başlatıyor

01.02.2026 00:17
Bahreyn, artan gerilim nedeniyle cep telefonları üzerinden acil durum uyarı sistemini devreye alacak.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bölgede artan gerilim ortamında, tüm vatandaşlar ve ülkede yaşayanlara yönelik elektronik acil durum uyarı sisteminin cep telefonları ve akıllı cihazlar üzerinden pilot uygulamayla devreye alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "acil durum uyarıları"na yönelik birleşik elektronik sistemin, cumartesi günü saat 21.30 itibarıyla tüm cep telefonları ve akıllı cihazlarda deneme amaçlı olarak devreye alınacağı belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın kapsamı ve içeriğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Söz konusu adım, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri saldırıya ilişkin tehditlerini artırdığı, Tahran'ın ise buna "kararlı bir karşılık" vereceğini açıkladığı bir dönemde atıldı.

İran'ın olası bir saldırı halinde İsrail'i ve bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceğine yönelik endişeler bulunurken, Bahreyn bu üslerden birine ev sahipliği yapıyor.

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, 15 Ocak 2026'da erken uyarı ve acil durumlar için "kablosuz uyarı sistemi" projesine ilişkin geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etmişti.

Bahreyn basınına yansıyan bilgilere göre, söz konusu sistemin, acil durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlar ile ülkede yaşayanlara gerekli bilgilerin hızlı şekilde ulaştırılmasını amaçladığı kaydedilmişti.

Aynı zamanda Sivil Savunma Konseyi Başkanı olan Al Halife, sistemin aşamalı olarak devreye alınması ve hangi acil durumlarda kullanılacağının net biçimde belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bölgede, ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik askeri yığınağını artırmasıyla gerilim tırmanırken, Washington yönetimi İran'ın nükleer ve füze programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde askeri seçeneğin masada olduğu mesajını veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump da son açıklamalarında, "büyük bir donanmanın" İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın müzakerelerde işbirliği yapmaması halinde daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

