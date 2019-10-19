Son Dakika Haberleri: Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı
Son Dakika Güncel Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.

Bahşılı'da otobüs durağının camı kırıldı, System.String[]

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, otobüs durağının camları, kimiliği belirsiz kişi ya da kişelerce kırıldı.

Doğanay Mahallesi TOKİ Evleri'ndeki belediyeye ait otobüs durağının camları, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı. Polis ekipleri, durağa zarar veren kişileri bulmak için çalışma başlatıp, olay yerinde inceleme yaptı. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, halkın ödediği vergilerle yapılan, yağışlı ve rüzgarlı havalarda yolcuların sığındıkları darağın camlarının kimin ne amaçla kırdığını bilmediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan bu konularda duyarlılık bekliyoruz. Kamu malına zarar vereni gördüklerinde emniyet ya da zabıta ekiplerine bildirsinler.  Zararımız 7 bin TL'yi buluyor. Camı kıranların yakalanması için emniyetin çalışmaları sürüyor" dedi.


Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:28 Kaynak: DHA
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