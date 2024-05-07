Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları iyi niyeti göstermiyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları iyi niyeti göstermiyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının iyi niyeti göstermediğini belirterek, bu saldırıların bölgeyi ve tüm dünyayı etkileyeceğini ifade etti. Keçeli, Gazze'deki yıkımın sona erdirilmesi için İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 18:22
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'ye ilişkin açıklamada bulundu. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesinin memnuniyete karşılandığını belirten Keçeli, "Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah Sınır Kapısı'nın Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları iyi niyeti göstermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları iyi niyeti göstermiyor - Son Dakika
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