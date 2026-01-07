BAİB Toplantısında Başkan Rahatsızlandı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 2025 yılı ihracat verileri ile 2026 yılı hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında rahatsızlanan BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, toplantıyı yarıda kesmek zorunda kaldı.

2025 yılı ihracat verileri ile 2026 yılı hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz bölgesinin 2025 yılında ihracatta rekor seviyeye ulaştığını belirterek, "2025 yılını gerçekten bizler için rekor bir seviyede, 2 milyar 743 milyon dolar gibi iyi bir rakamla kapatmış bulunuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, bölge ihracatında yaklaşık 3,96'lık artış yaşandığını aktararak, "Ülkemizin genel ihracat artışı da yaklaşık 4,5 civarında. Ancak bu oranlar bizim için yeterli değil. En azından çift haneli artışları hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracat performansının son yıllarda önemli sınamalardan geçtiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "2020 yılında pandemiyle birlikte ciddi bir hamle yaptık. 2021'e yaklaşık yüzde 32'lik artışla girdik. Sonrasında da bu ivmeyi koruduk. Ancak 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı, 2023'te ise asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Son 10 yıllık dönemde Batı Akdeniz ihracatında yüzde 91'in üzerinde artış yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, buna rağmen küresel ve bölgesel olumsuzlukların ihracatçılar üzerindeki baskısının sürdüğünü dile getirdi.

Sektörel ihracat dağılımına da değinen Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün ilk sırada yer aldığını belirterek, maden ve metallerin ikinci, ağaç ve orman ürünlerinin üçüncü, kimyevi maddelerin ise dördüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda önemli artışlar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ancak bölgemiz için lokomotif olan yaş meyve sebze sektörünün son üç yılda düşüş eğiliminde olması bizleri maalesef mutsuz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşması sırasında zaman zaman zorlanan Çavuşoğlu, rahatsızlığının devam etmesi üzerine basın mensuplarına toplantıya devam edemeyeceğini bildirip programı BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman'a devretti.

Çavuşoğlu'nun hastaneye gittiği öğrenildi. - ANTALYA