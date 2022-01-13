Bakan Adil Karaismailoğlu: "Trabzon Havalimanı şu an full kapasitede çalışıyor" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı'nın full kapasite çalıştığını belirterek "Yeni yatırımlar ve kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nde "Işık Görme" törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra Kanuni Bulvarı ve Değirmendere bağlantı tünellerinde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu Trabzon Ortahisar İlçe Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına Zigana Tüneli başta olmak üzere Trabzon'da yapımı projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu,"Çok önemli bir ışık görme töreni yaptık. Ayrıca Trabzon genelinde devam eden projelerimizle ilgili çok ciddi derecede toplantılar görüşmeler yapıyoruz. Mevcut devem eden projeler hakkında da bilgiler alıyoruz. İşlerin ilerleme kısımlarıyla ilgili de önemli görüşmeler yapıyoruz. Kanuni Bulvarı olsun, Güney çevre yolu olsun diğer devam eden çok önemli 20 tane proje var Trabzon genelinde. Amacımız bir an önce bunların bitirilmesi ve hayata kazandırılması" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanı ile ilgili soruya ise "Trabzon Havalimanı çalışıyor şu an havalimanı full kapasitede çalışıyor. Yeni yatırımlar kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de planlamalarımız devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

(Bekir Koca/ İHA)