Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye - Son Dakika

Bakan Akar'dan Yalman'ın yakınlarına taziye
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merhum Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merhum Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına taziye dileklerini iletti.
41. Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Yalman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 15 Mart'ta yaşamını yitiştirmişti. 80 yaşında vefat eden eski Komutanın ardından eşi Belma Yalman da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar, Belma Yalman'ın vefatının ardından ailenin yakınlarını arayarak art arda yaşadıkları kayıplardan dolayı bir kez daha taziye dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:44 Kaynak: AA
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