Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son Dakika Spor

Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.


TBF CEO'su Ömer Onan'ın da bulunduğu ve Milli Savunma Bakanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ile Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olabilmek adına hayata geçirilebilecek spor projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Hidayet Türkoğlu, Hulusi Akar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim ederken; Akar'ı A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat 2020 Salı günü, Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile oynayacağı mücadeleyi izlemeye davet etti. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Hulusi Akar, Türkoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
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