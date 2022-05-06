Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

06.05.2022 12:23

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Ziankahn'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Liberya Savunma Bakanı Ziankahn'ın şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin artırılması ve FETÖ ile mücadelede iş birliği konuları üzerinde duruldu. (DHA)

Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Liberya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Liberyalı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika


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