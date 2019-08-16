Bakan Akar Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa
Valiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin
ile bir süre görüşen Akar, daha sonra valilikten ayrılarak Gap Havalimanına gitti.
Bakar Akar'ın 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığında bölgedeki komutanlarla Suriye
'nin kuzeyinde ABD ile ortak oluşturulması planlanan güvenli bölge ve olası sınır ötesi operasyonla ilgili görüştüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA
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