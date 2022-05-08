BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA - Son Dakika
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BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

08.05.2022 14:51
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yapıyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yapıyor.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.

MEHMETÇİK ANNELERİNE SÜRPRİZ ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na da gitti. Brifingin ardından gözetleme kulesine çıkan Akar, burada nöbet tutan Mehmetçikten hudut tekmili aldı. Araziye yönelik bilgi alan Akar, daha sonra askerlere annelerinin Anneler Günü'nü kutlayıp kutlamadıklarını sordu. Askerden 'Zamanım olmadı' cevabını alan Bakan Akar, karakol komutanına telefon edilmesi talimatını verdi.

Ceyhun Maraşlı isimli askerin annesi ile görüşmesinin ardından telefonu alan Bakan Akar, "Aslan gibi delikanlı yetiştirmişsiniz sizleri tebrik ediyorum. Vatanına, milletine büyük bir fedakarlıkla hudut hattında hizmet ediyor. Onunla ne kadar gurur duysanız azdır. Saygılarımızı sunuyor Anneler Günü'nüzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Maraşlı'nın annesi de "Sizlerden Allah razı olsun telefonunuzla çok mutlu oldum. Ceyhun sizlere emanet, biliyorum ki o emin ellerde" diye konuştu.

Terhisine bir hafta kaldığını belirten bir diğer nöbetçi Özcan Harman'ın annesi ile de görüşen Bakan Akar, "Böyle bir delikanlıyı yetiştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Buradan kuş uçurtmuyorlar" dedi. Harman'ın annesi de Anneler Günü'nü kutlayan Bakan Akar'a teşekkür etti, telefonla görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
BAKAN AKAR, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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