Bakan Bak, Yılın Kareleri Oylamasında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Osman Aşkın Bak, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Spor kategorisinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan karşısında yaptığı smacı beğenen Bakan Bak, Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde, Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

Bak, "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama 31 Ocak'ta sona erecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.