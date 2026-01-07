Bakan Bolat, AB Komiseri ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bakan Bolat, AB Komiseri ile Görüştü

Bakan Bolat, AB Komiseri ile Görüştü
07.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB ile ticaret ve ekonomik güvenliği ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Brüksel temaslarımız kapsamında, Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkezini ziyaret ederek AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ve heyetiyle bir araya geldik. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları, ekonomik güvenlik tedbirleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin süreçleri ele aldığımız toplantıda, ülkemizin bu süreçlerin merkezinde yer alması gerektiğini güçlü biçimde vurguladık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ticari ilişkiler, Gümrük Birliği kapsamındaki ortaklığımız ve ülkemizin üretim alanında sahip olduğu yüksek potansiyel dikkate alındığında, AB'nin yeni politika ve düzenlemelerinin Türkiye'yi kapsaması büyük önem taşımaktadır. Türkiye; özellikle otomotiv sanayi başta olmak üzere, AB firmalarının üretim ve yatırım zincirlerinde yer aldığı birçok sektörde stratejik bir üretim ve tedarik merkezi konumundadır. Bu çerçevede, Türkiye ile AB arasındaki entegrasyonun tüm sektörlerde sürdürülmesi gerektiği vurgulanmış; iş birliğinin karşılıklı fayda ve ortak kazanım anlayışıyla güçlendirilerek devam ettirilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat, AB Komiseri ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:57
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, AB Komiseri ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.