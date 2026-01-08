Bakan Bolat, JETCO Toplantısı\'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere'de Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika ziyaretinin ardından geldiği İngiltere'de temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısını, Birleşik Krallık İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Peter Kyle ile birlikte Londra'da gerçekleştirdik. JETCO Toplantısı kapsamında, JETCO Protokolü'nün yanı sıra, ikili iş birliğimizin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan, 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması'nı imzaladık" dedi.

Görüşmelerde, İngiltere ile Türkiye arasında köklü ve çok yönlü ticari iş birliğinin yapı taşı olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Bakan Bolat, "Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor; yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - LONDRA