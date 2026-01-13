Bakan Bolat'tan Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
Politika

Bakan Bolat'tan Özgür Özel'e Sert Tepki

13.01.2026 23:09
Bakan Bolat, Özgür Özel'in gümrük düzenlemesi açıklamalarını eleştirerek sert bir yanıt verdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Özgür Özel, bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız" dedi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel, bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız. Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin önemli dış ticaret ortakları ile ilişkilendirmeniz de, adeta bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur. Türkiye, gelişmiş her ülkenin yaptığı gibi; tüketicilerine, güvenli, sağlıklı ürün tedarikini temin eder, bunun için hem yurt içindeki ürünleri hem de ithalatını denetler. Tüketiciler için güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de üretilip piyasaya sunulmasına düzenlemeler ve denetlemelerle izin vermez. Yanlış yapanları da tespit ettiği zaman gerekli hukuki yaptırımları uygular. Bu konuda yaptığımız çalışmalar gün be gün kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu, sorumlu devlet anlayışının gereğidir. Bu anlayışla, muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimler, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koymuştur. Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi. Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi. Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var. Bunun üzerine oyuncaklar, ayakkabılar, saraciye ürünleri geçen yılın Ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldı. Diğer ürün gruplarına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

'KİMİN TARAFINDA OLDUĞUNUZU İTİRAF ETTİNİZ'

Bakan Bolat, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Konu budur, bu karar, tüm ülkelere aynı ve eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır. Sizin, bugün grup konuşmanızda yaptığınız siyasi çarpıtmaların ve hayali senaryonun ortaya koyduğu ise, sizin tüketicilerimizin ve tüketici sağlığı ile güvenliğinin tarafında olmadığınızdır. Ama kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi bugünkü konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz. Bu itiraf için size teşekkür ederiz. Biz ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde Türkiye'mizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmeyi başarmanın, başta vatandaşımızın, tüketici sağlığının, tüketici güvenliğinin ve yatırımın, üretimin tarafındayız. Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu gerçek, söz konusu kararla ilgili 7 Ocak 2026 tarihli kamuoyuna yaptığımız Bakanlık açıklamamızda çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu konuda kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gümrük idarelerimize gerekli talimatlar verilmektedir. Bu düzenlemeyi çarpıtarak oluşturduğunuz bilgi kirliliği, yürüttüğünüz polemikçi, kavgacı, suçlayıcı, yalanlarla dolu siyasi propagandanızın bir aracı olamaz. Buradan size bir malzeme çıkmaz. Biz vatandaşlarımız için, tüketicilerimiz için haklı, doğru olan neyse yapmaya, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

23:30
