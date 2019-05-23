Bakan Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:53 Kaynak: AA
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Başbakanlık
görevini devralan Ersin Tatar
ile Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı
görevine getirilen Kudret Özersay
'ı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay'a tebriklerini iletti.
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisinin (HP
) koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.
Tatar ve Özersay'ın yanı sıra KKTC'deki yeni kabine şu isimlerden oluşuyor:
"İçişleri Bakanı
Ayşegül Baybars, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı
Tolga Atakan, Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi
ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel
, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu."
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