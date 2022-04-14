Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy II. Mahmud Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Bu proje kapsamında, İstanbul Türbeler Müze Başkanlığımız ve Galata Mevlevihanesi Müze Başkanlığımız sorumluluğunda 124 tane türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 124 tanenin 15 tanesi padişah türbesi 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tanesi sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var. Şu ana kadar 45 tanesi ile ilgili çalışmamızı başlattık" dedi.

Çemberlitaş'ta bulunan II. Mahmud Türbesi'nde yapılan, restorasyon çalışmalarını inceledi. Bakan Ersoy'a Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Ersoy, II. Mahmud Türbesi'ndeki ziyaretinin ardından Ayasofya Camii'nde açılacak olan Ayasofya Medresesi'nde incelemerde bulunmak üzere türbeden ayrıldı.

"ECDADIMIZIN HATIRASINI KORUMUŞ OLACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bu proje kapsamında, İstanbul Türbeler Müze Başkanlığımız ve Galata Mevlevihanesi Müze Başkanlığımız sorumluluğunda 124 tane türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 124 tanenin 15 tanesi padişah türbesi 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tanesi sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var. Şu ana kadar 45 tanesi ile ilgili çalışmamızı başlattık. Ramazan sonuna kadar bu sayıyı inşallah 60'a çıkarıyoruz.Yıl sonuna kadar da aşamalı olarak 124'ün tamamını bu kapsamda kısmi onarım ve kapsamlı onarım şeklinde onarıma almış olacağız. Tarihimize bakıldığında bu kadar geniş kapsamlı bu kadar sayıda türbenin yapıldığı ilk çalışma olacak. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş olacağız gelecek nesillere aktarmış olacağız, hem de İstanbul için İslamiyet için önemli bir değeri de kazandırmış olacağız" dedi.

II. MAHMUD TÜRBESİ'NDE YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMASI

II. Mahmud Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında türbe sebil, odalar, çeşme ve hazireden oluşan bir yapı manzumesi içinde düzenlendi. Divanyolu üzerinde yuvarlak kemerli ve şebekeli pencerelere sahip bir avlu içinde yer alan türbenin cephesinde iki yuvarlak kemerli kapıda çalışma yapıldı. Yesarizade Mustafa İzzet tarafından yazılmış kitabesi bulunan türbe, 19.yüzyıl Osmanlı Hanedan türbeleri geleneğini sürdürür. Ampir üslübunda inşa edilen yapıda cepheler mermerle kaplanmış, sekizgen planlı türbe sekizgen kasnaklı büyük bir kubbe ile örtüldü. Türbe içinde bulunan kabartmalarda çalışmalar yapıldı. Türbenin içerisinde Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid, Bezmialem Valide Sultan (II.Mahmud Han'ın Hanımı, Abdülmecid Han'ın annesi), Esma Sultan, Atiye Sultan (II. Mahmud Han'ın kızı),Hatice Sultan (II.Mahmud Han'ın kızı), Saliha Naciye Hanım Sultan (II. Abdülhamid Han'ın Hanımı), Dürrünev Kadın Sultan (Abdülaziz Han'ın eşi), Yüsuf İzzeddin Efendi (Abdülaziz Han'ın oğlu), Rebia Eyüb Hanım (II. Abdülhamid Han'ın torunu) ve haneden ailesine mensup kişilerin naaşları bulunuyor.

TÜRBELERDE YAPILACAK ÇALIŞMALARÇalışma yapılacak türbeler ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bezemeli yüzeylerde araştırma raspaları yapılacak, sağlam olarak bulunan alçı yüzeyler korunup, yıpranmış, çürümüş yüzeyler sağlamlaştırılacak ve/veya tamamlama işlemi yapılacaktır. Çatlakların bulunduğu bölgelerde araştırmalar yapılıp, tonozların yapısal bir deformasyonu olup, olmadığı incelenecektir. II. Mahmud Türbesi içinde bulunan ahşap iç kepenk ve doğramalar, Nev-i Fidan Kadın Türbesinde bulunan doğrama ve iç kepenklerde çalışmayan, çürümüş ve metal aksamlarında bozulma olan doğramalar özgün parçaları korunup, sağlamlaştırma işlemleri yapılacaktır.Şebekelerde bulunan kir ve korozyonlu yüzeyler temizlenecektir. Hazire alanında bulunan mezar taşlarının doğal hava koşullarından oluşan kir yüzeylerinin kaba temizliği yapılabilecektir. Ayrıca hazire alanı ve türbenin önünde yer alan avlu içerisinde "Sanat İhya Atölyesi" kurulacaktır" dendi.