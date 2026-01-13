Bakan Ersoy: Turizm Krizlere Rağmen İyi Yıl Geçirdi - Son Dakika
Bakan Ersoy: Turizm Krizlere Rağmen İyi Yıl Geçirdi

13.01.2026 13:16
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sektörünün dayanıklılığını ve strateji başarısını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Ersoy, "Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Ersoy, toplantıda, yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar ele alındı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi, Turizm, Kültür, Güncel

Bakan Ersoy: Turizm Krizlere Rağmen İyi Yıl Geçirdi

SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Turizm Krizlere Rağmen İyi Yıl Geçirdi - Son Dakika
