DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ile bir araya geldi.
Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.
Son Dakika › Dünya › Bakan Fidan, Litvanya'da Görüşme Yaptı - Son Dakika
