Bakan Fidan, Litvanya\'da Görüşme Yaptı

Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.