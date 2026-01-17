Bakan Göktaş, Çağlayan Ailesine Taziye Telefonu - Son Dakika
Bakan Göktaş, Çağlayan Ailesine Taziye Telefonu

17.01.2026 19:29
Güngören'deki kavga sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan için Bakan Göktaş ailesine taziyelerini iletti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek taziye dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, söz konusu davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

