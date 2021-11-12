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BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN - Son Dakika

BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN

12.11.2021 20:55

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'daki programlarının ardından, akşam gençlerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'daki programlarının ardından, akşam gençlerle bir araya geldi. Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Bakan Gül'ün yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı. Bakan Gül, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bu ülkenin gençleri üzerine, bu ülkenin geleceği üzerine senaryo kuranlara bir itirazın adı ve adresi olduğunu belirterek, "19 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli işler yaptık. Bu işleri yaparken bir yandan darbelerle, muhtıralarla, bürokratik vesayetle, siyasete tepeden bakan anlayışla da mücadele ettik. Gençlerin eli siyasete değdikçe siyaset daha da güzelleşecek. Türkiye'de çok önemli işler yaptık. Daha yapacak önemli işler var. Bu yarım kalan işleri de Bağlar'ın gençleri, Diyarbakır'ın gençleri halledecek. Gençler siyasete ciddi bir ivme kazandıracak. Gençler nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset istiyor? Asıl gençleri dinlemek lazım. Çünkü gençler samimidir, Gençlerin kafasında öyle 40 tane tilki dolaşmaz. Bu ülke daha güçlü olsun diye hayalleri vardır. O yüzden her hayalleri, her fikirleri değerlidir. O yüzden ikaz etmekten çekinmeyin. Eleştirmekten çekinmeyin. Aklınızı kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Bizim de söylediklerimizi tartarak bu konuda kendi aklınızı kullanarak kendi geleceğinizi planlayın. Bir yere gelmek için değil. Bir şey olmak için değil. Bu şehre bu memlekete, bu ülkeye, kendinize önemli değerler katmak için hayatınızı idame ettirin. Gelin, 2023'te ekmeği artırmak için, demokrasiyi daha da güçlendirmek için, özgürlüğü daha da fazla artırmak için bu siyasete güç verin. Bağlar'daki Ali amcanın akşam sofrasındaki ekmeği artırma mücadelesidir bizim mücadelemiz. Ayşe ablanın, Fatma teyzenin, Hüseyin'in Dicle Üniversitesi'ndeki Hasan'ın, Ayşe'nin, Merve'nin özgürlüğü daha da artırma mücadelesidir bizim mücadelemiz. Ekmeği de artıracağız, özgürlüğü de artıracağız, demokrasiyi de daha fazla güçlendireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bunun teminatı yeni yüzyılda yeni ve sivil bir anayasadır. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Şu gençlerin yeni yüzyıla 12 Eylül darbe anayasasıyla girmek değil, 2023 Anayasası ile yeni yüzyıl anayasasıyla, sivil anayasayla girmeye hakkı var. Gençlerimize 12 Eylül darbe anayasasını layık görmeyin. Bu bir siyaset değildir. Gençlerin yaptığı anayasaya gençlerin hakkı vardır. Bunu hep beraber yapalım" dedi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli, manevi ve şuurlu bir gençlik yetiştiğini vurgulayarak Diyarbakır'ın da bu anlamda büyük umut verdiğini kaydetti. Başkan Beyoğlu, gençlerden daima büyük düşünerek ülke yönetimine ve siyasi hayata dahil olmalarını istedi.Konuşmaların ardından Bakan Gül ve beraberindekiler, gençlerle voleybol oynadı.

BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN
BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Togo Cumhuriyeti, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN GÜL'DEN GENÇLERE İKAZ ETMEKTEN, ELEŞTİRMEKTEN ÇEKİNMEYİN - Son Dakika
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