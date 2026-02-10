CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'teki ziyaretlerini sürdürdü. Bakan Güler, programı kapsamında Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sınır hattındaki gelişmelerin değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı. Güler, sonrasında trafik kazası sonucu 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Çelik'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Güler, son olarak Kilis Şehit ve Gaziler Derneği Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Kilis'te birlikleri denetledi /Haber eklendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?