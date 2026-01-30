Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Libya Savunma Bakan Vekili Tümgeneral Abdusselam Zubi'yi kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyaretten görüntü ve fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler, Libya Savunma Bakan Vekili'ni Ağırladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?