Bakan Işıkhan'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın felaketinin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"El ele, omuz omuza yaralarımızı birlikte sardık. Asrın felaketinin izlerinin silinmesi, vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölge illerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi milletçe tüm zorlukları aşacağız. Bu vesileyle hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine sabır ve metanet diliyorum."