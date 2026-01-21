Bakan, İsviçre'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine Türkiye'den katılıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.