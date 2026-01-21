Bakan, İsviçre'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Bakan, İsviçre'yi Ziyaret Edecek

21.01.2026 15:34
Dışişleri Bakanı, 22 Ocak 2026'da İsviçre'deki Barış Kurulu Şartı imza törenine katılacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine Türkiye'den katılıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre'yi ziyaret edecektir" ifadelerine yer verildi.

