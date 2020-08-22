Bakan Kasapoğlu: Amacımız, uluslararası alanda şampiyonlar çıkarmak (2) - Son Dakika

BAKAN KASAPOĞLU PENALTI ATTI, MASA TENİSİ OYNADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova'daki programında tesisleri dolaştı. Yalova Atatürk Stadyumu'na gelen Bakan Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Amatör sahalara da inen Bakan Kasapoğlu, antrenman yapan gençlerle sohbet ederek, penaltı atışı gerçekleştirdi. Tesisler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ardından Masa Tenisi Eğitim Merkezi'ne geçerek antrenman yapan sporcular ile sohbet etti. Sporcularla masa tenisi oynayan Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'ne geçerek, Yalova Üniversitesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'Genç Ofis protokolü' törenine katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Üniversitesi'nin yanında yapılan yurt inşaatını da yakından inceledi. Bakan Kasapoğlu, Yalova'daki son programında Çiftlikköy Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Cem Mete OKUR- Hasan BOZBEY/YALOVA,