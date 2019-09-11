Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcularımız, bizleri gururlandırdı. Ringde gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer alan sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarını yarınlara taşımak adına büyük bir emek sarf eden teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum."

Şampiyonada Büşra Işıldar altın, Sena Erdoğan ve Elanur Sağit gümüş, Mehmet Aydemir ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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