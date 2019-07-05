Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
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Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız

1 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı.

Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında; hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatarak şöyle dedi: "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."
Bakan Koca, yazılı açıklamasını Twitter hesabında da paylaşarak, "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Sağlık
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