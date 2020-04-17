Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske dağıtımına ilişkin "Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık." dedi.

Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in salgınla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Koca, bunun, kendi söyleminden farklı olmadığını, ancak yansımasının farklı olduğunu belirterek, "Vaka artış hızının azaldığı bir plato dönemine doğru gidiyor olduğumuz ve eğer yeni bir dalgalanma olmazsa hayatın en azından kısmen normale dönebileceğini, izolasyona da devam etmek kaydıyla, ifade ettiği bir durum." diye konuştu.

Fahrettin Koca, Türkiye'nin filyasyonu dünyada bu oranda yapan tek ülke olduğunu ve bununla övünülebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız yakın zamanda bu filyasyonun nasıl yapıldığını yayın haline getirerek dünyaya göstermiş olacaklar. Sadece İstanbul'da 1200 ekip, yani 1200 araçlı ekip filyasyon için devrede. Toplam Türkiye'de 4500 küsur bu filyasyonu yapmak üzere ekip var. Yani her ekip araçlı sahada. Bunu çok ciddi yapıyoruz. Geçen 95,8 demiştim, şu an 97'yi geçti diye söylüyorum. Yüzde 100 olmadığını söylüyoruz. Hedef tabii ki yüzde 100. Bizim sahada birtakım eksiklerimiz olabilir mi? Olabilir. Biz bu eksikleri giderme, kapatma çabası içindeyiz. Yüzde 90'ların üzerinde bir filyasyon başarısından bahsediyoruz."

"Sahada en büyük kahramanlar onlar"

Hastalığın nasıl bir farklılıkla seyrettiğini artık çok iyi bildiklerini vurgulayan Koca, "Kendi algoritmamızı Türkiye olarak geliştirdiğimizi, tedavi yaklaşımımızı, hastaya yaklaşımımızı geliştirdiğimizi çok net söyleyebilirim. Burada Bilim Kurulumuzun, yani bilgiye müracaat etmemizin, bilgiyle bu süreci götürüyor olmamızın çok büyük payı var. Türkiye'de sağlık sistemimizin bu anlamda güçlü ve ciddi bir organize yapı içinde olmasının büyük payı var. Bunda gerçekten 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın büyük özverisi var. Sahada esas en büyük kahramanlar onlar." şeklinde konuştu.

Diğer kahramanların da sokağa çıkmayan vatandaşlar olduğunu ifade eden Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bu süreçte hastalığı bildiğimiz için, erken dönemde müracaat edilmesinin hastalığı önlemede çok etkili olduğunu. Bizim erken dönemde başlayabilecek ilaçlarımız var, bir eksiğimiz yok. Ücret almadan veriyoruz. Dünyadan farklı olarak yapıyoruz. O nedenle vatandaşımız erken dönemde ilacını, tedavisini başlamak için müracaat ediyor olmalı. Çünkü seyrinin çok ağır seyretmediğini devamında biliyoruz. Altta bir hastalığı olan yaşlı hasta grubumuzda geç gelindiğinde bunun farklı olduğunu görüyoruz. Yaşlı olup altta hastalığı olan ama erken dönemde tedavi başlanan hastalarımız da düzeliyor. Onun için 'Yaşlılarda olduğunda bu hastalık çok kötü seyreder', evet bu doğru fakat erken dönemde artık biz şunu biliyoruz, tedavi başlandığında yaşlı, genç fark etmeden biz sonuç alabildiğimizi görüyoruz."

"Tedavide herhangi bir sorunumuz yok"

Hastalığı iyi bildiklerini yineleyen Koca, vatandaşlara da şu uyarılarda bulundu:

"Bu süreçte temas, mesafe ve izolasyon için biraz daha sabredelim. Tedavide herhangi bir sorunumuz yok. Hasta yükünün belli bir kapasitenin artık üzerine çıkmadığını görüyoruz. Yani yüzde 60'ların üzerinde bir doluluğun olmadığı görüyoruz. Avrupa'nın, Amerika'nın artık hasta seçtiği bir dönemde, Türkiye'de 5'inci haftaya girilen şu dönemde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 60'ı geçmedi. Servis yatak doluluk oranı yüzde 50'yi geçmedi. Bu Türkiye'nin tedavideki başarısı değil mi? Bu başarıyı söyleyelim ama diğer taraftan da bunu sürdürmek için, yeni bir dalgalanmanın olmaması için de vatandaşımız asla tedbirlerden vazgeçmemeli, evde kalarak izolasyonu mutlaka sürdürmeli. Bunu özellikle istiyoruz, biraz daha 'sabır' diyoruz."

"Maskeyi ücretsiz vermeye devam ediyor olacağız"

Fahrettin Koca, maske dağıtımına ilişkin bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dönemde maskenin vatandaşa ücretsiz verilmesine yönelik talimatını hatırlattı.

Koca, şöyle konuştu:

"20 ile 65 yaş arası vatandaşa bir kod vererek, eczanelerden temini yolunu tercih ettik. Kendilerine mesaj gelmeyen kişiler için veya telefonu olmayan, kaydı olmayan kişiler için de eczaneye müracaat ettiğinde kimlik doğrulaması sonrası yeniden bir kod verilme durumunu da sağladık. Şu dönemde eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası vatandaşımıza maskeyi ücretsiz vermeye devam ediyor olacağız."

Bakan Koca, vaka sayısı içinde kliniği olsun veya olmasın pozitif olan herkesin bulunduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının bu mücadelede çok özverili ve fedakar çalıştığını yineleyen Koca, şunları kaydetti:

"Onları korumak anlamında ekipman eksiğini asla bulundurmak istemiyoruz. Bunun için de hem kamu, hem üniversiteler, hatta özel sektöre de bu anlamda bu malzeme teminini sağlamak noktasında bir gayret içindeyiz. Emin olun dünyada yine benzer şekilde çalışanlarına bu şekilde ekipmanı yoğun veren başka bir ülke olmadığını da bilelim. Sadece bir ülkeyi söyleyeyim, Amerika'da ve de İngiltere'de yoğun bakımda olan hekimlere malzeme vermekte bile zorlanıyorlar."

(Bitti)