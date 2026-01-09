Bakan Memişoğlu\'ndan Balıkesir\'e Sağlık Yatırımları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir temasları çerçevesinde AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Memişoğlu, "2003 yılından bu yana Balıkesir'e 96 sağlık tesisi yapıldı" dedi.

Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra yürüyerek AK Parti'ye geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yolda esnaf ziyareti yaptı. Parti önünde İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Balıkesir ile ilgili bilgiler verdi. Kemal Memişoğlu, "2003'den bu yana Balıkesir'e 96 tane sağlık tesisi yapıldı, bunlardan 17'si hastane. Balıkesir'de iki tane üniversite var. 2016 yılının sonunda hizmete girmiş bir şehir hastanesi ve aynı zamanda da Bandırma'da üniversite hastanesi, Balıkesir'in kendi ismini taşıyan üniversitesiyle birlikte hizmet veriyoruz. Daha iyi hizmet vermek için buradayız. Özellikle biz Sındırgı olsun, Edremit olsun, merkezdeki hastanemiz olsun hepsinin inşaatlarını en kısa zamanda bitirip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında da Bandırma'da da inşallah 350 yatak üzerinde bir hastaneyi projelendirip inşaatına önümüzdeki sene başında başlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz her zaman Ankara'da bizi ziyaret edip Balıkesir'in sorunlarını iletiyorlar. Biz de sahaya gelip sizlerin sorularını, sorunlarını bizzat görerek onları çözmek için çaba harcayacağız. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya çıktık. Bu şu demek; Türkiye artık kendi gücüyle, insanıyla, üretimiyle tam bağımsızlık yolunda gece gündüz çalışarak inşallah bunu gerçekleştirecektir. Baktığınız zaman etrafımızda maalesef çatışmaların olduğu, sorunların olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Onun için bir olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz, üretmeliyiz, kuvvetli olmalıyız. Bunun için de gece gündüz çalışmalıyız. Farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale gelmemiz lazım. Bu topraklar milletimizin kanıyla, canıyla elde ettiği vatan toprağıdır. Buralar esasında dünyaya barış, huzur getirmiş medeniyetlerin merkezidir. Biz de bu medeniyetin temsilcileri olarak halen daha dünyada barışı temsil eden, ezilmişlerin, haksızlığa uğramışların ümidi olan bir medeniyetiz, bir ülkeyiz. Bununla ilgili de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun daha iyi olduğu bir dünyaya hep beraber ulaşacağız. Bunun çabası içindeyiz. Hem ülkemizde hem bölgemizde hem dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi barış içinde bir dünya, adil bir dünya olması için çabalıyoruz. Onun için de ülkemizin birliği, dirliği için de çaba harcıyoruz" dedi. - BALIKESİR