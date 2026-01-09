Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'e Sağlık Yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'e Sağlık Yatırımları

Bakan Memişoğlu\'ndan Balıkesir\'e Sağlık Yatırımları
09.01.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de 96 sağlık tesisi yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir temasları çerçevesinde AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Memişoğlu, "2003 yılından bu yana Balıkesir'e 96 sağlık tesisi yapıldı" dedi.

Balıkesir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra yürüyerek AK Parti'ye geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yolda esnaf ziyareti yaptı. Parti önünde İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Balıkesir ile ilgili bilgiler verdi. Kemal Memişoğlu, "2003'den bu yana Balıkesir'e 96 tane sağlık tesisi yapıldı, bunlardan 17'si hastane. Balıkesir'de iki tane üniversite var. 2016 yılının sonunda hizmete girmiş bir şehir hastanesi ve aynı zamanda da Bandırma'da üniversite hastanesi, Balıkesir'in kendi ismini taşıyan üniversitesiyle birlikte hizmet veriyoruz. Daha iyi hizmet vermek için buradayız. Özellikle biz Sındırgı olsun, Edremit olsun, merkezdeki hastanemiz olsun hepsinin inşaatlarını en kısa zamanda bitirip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında da Bandırma'da da inşallah 350 yatak üzerinde bir hastaneyi projelendirip inşaatına önümüzdeki sene başında başlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz her zaman Ankara'da bizi ziyaret edip Balıkesir'in sorunlarını iletiyorlar. Biz de sahaya gelip sizlerin sorularını, sorunlarını bizzat görerek onları çözmek için çaba harcayacağız. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ortaya çıktık. Bu şu demek; Türkiye artık kendi gücüyle, insanıyla, üretimiyle tam bağımsızlık yolunda gece gündüz çalışarak inşallah bunu gerçekleştirecektir. Baktığınız zaman etrafımızda maalesef çatışmaların olduğu, sorunların olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Onun için bir olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz, üretmeliyiz, kuvvetli olmalıyız. Bunun için de gece gündüz çalışmalıyız. Farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale gelmemiz lazım. Bu topraklar milletimizin kanıyla, canıyla elde ettiği vatan toprağıdır. Buralar esasında dünyaya barış, huzur getirmiş medeniyetlerin merkezidir. Biz de bu medeniyetin temsilcileri olarak halen daha dünyada barışı temsil eden, ezilmişlerin, haksızlığa uğramışların ümidi olan bir medeniyetiz, bir ülkeyiz. Bununla ilgili de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun daha iyi olduğu bir dünyaya hep beraber ulaşacağız. Bunun çabası içindeyiz. Hem ülkemizde hem bölgemizde hem dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi barış içinde bir dünya, adil bir dünya olması için çabalıyoruz. Onun için de ülkemizin birliği, dirliği için de çaba harcıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Balıkesir, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'e Sağlık Yatırımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:36:46. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu'ndan Balıkesir'e Sağlık Yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.