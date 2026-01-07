Bakan Memişoğlu'ndan YÖK ile Sağlık Eğitimi Toplantısı - Son Dakika
Bakan Memişoğlu'ndan YÖK ile Sağlık Eğitimi Toplantısı

Bakan Memişoğlu\'ndan YÖK ile Sağlık Eğitimi Toplantısı
07.01.2026 00:27
Bakan Memişoğlu, YÖK Başkanı Özvar ile sağlık eğitimi ve işbirliği konularını görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, sağlık eğitimi ve üniversite hastanelerine dair başlıkları kapsamlı biçimde ele aldık. Kurumlar arası işbirliğimizi güçlendirecek ortak çalışma alanlarımız üzerine detaylı istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Erol Özvar'a ve değerli heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

