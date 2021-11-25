Üye Girişi
Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması

25.11.2021 10:11

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yılda toplam 60 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, "15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 3 yılda toplam 60 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptığını belirterek, "15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Türkiye, 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden bir seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, son 3 yıldır salgın ve iklim değişikliğiyle üretim yapısının derinden sarsıldığı, tedarik zincirlerinin "SOS" verdiği, emtia piyasalarındaki hızlı dalgalanmaların endişeyi ve belirsizliği körüklediği zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yaşanan bu gelişmeler ve gelecek öngörülerinin, kendine yeterliliğin yanında, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulmasını da kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu dönüşüm sürecinde tarım, orman ve su, tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir konuma ulaştı. Bu üç hayati alanda güçlü kalmak, geleceği doğru okumakla, uzun vadeli politikalar oluşturmakla ve süreci doğru yönetmekle mümkün olacak. Bakanlık olarak, bu sürecin detaylı analizini yaparak, planlarımızı ve hedeflerimizi ortaya koyuyor, gıda güvenliğimizi garanti altına alacak, suyumuzu verimli kullanacak ve orman varlığımızı artıracak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, salgın sürecinde alınan 106 tedbir sayesinde vatandaşlara gıda arzına ilişkin hiç sorunun yaşatılmadığını anımsatarak, bu süreçte, dünya tarımında milliyetçi ve korumacı yaklaşımların giderek ön plana çıktığını bildirdi.

Dünyada, gıdaya aşırı talep, lojistik sıkıntılar, iş gücü sorunları, yüksek enerji maliyetleriyle birlikte, üretim girdilerinde ve gıda fiyatlarında rekor artışlar yaşandığına dikkati çeken Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin de ciddi boyutlarda hissedilmeye başlandığını dile getirdi.

Rakamların ve özelikle bu yıl yoğun şekilde yaşanan afetlerin, iklim değişikliğinden en fazla tarımın, ormanın, suyun etkilendiğini gösterdiğini ifade eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını hızlıca devreye alırken, düzenlediğimiz il ve bölgesel bazlı çalıştaylarla yol haritamızı tüm paydaşlarımızla belirliyoruz. Türkiye 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nde ön saflarda yer almaya devam edecek."

2022'de 25,8 milyar lira tarımsal destek verilecek

Pakdemirli, tarımsal desteklerin ve müdahale alımlarının, tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında oldukça önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem tarımsal desteklerde artışı hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguladıklarını anlattı.

Bu kapsamda, 2017'de 12,9 milyar lira olan toplam destek miktarını katlayarak 2022'de 25,8 milyar liraya çıkardıkları bilgisini veren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hububattan fındığa, çaydan kuru üzüme, incirden kayısıya kadar birçok üründe müdahale alımları yapıyoruz. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığıyla hayvan yetiştiricilerimiz ve gıda sanayimiz için temmuzdan bugüne toplam 3,8 milyon ton hububatın uygun fiyatlı satışını yaparak, maliyetlerde ilave 2 milyar lira yükün önüne geçtik."

Son 3 yılda, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden üreticilere kullandırılan tarımsal kredi miktarının yüzde 56 artışla 2021'de 64 milyar liraya ulaştığını aktaran Pakdemirli, 2006'dan bu yana yürütülen kırsal kalkınma programlarıyla 326 bin projeye toplam 24 milyar lira destek verildiğini ve 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Sözleşmeli üretim çalışmalarında sona gelindi

Pakdemirli, bu yıl Konya'nın Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay ilçelerinde buğdayda uygulanacak "Gelir Koruma Sigortası"nın, 2023'ten itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Son 3 yıldır üzerinde durdukları diğer konunun sözleşmeli üretim olduğuna işaret eden Pakdemirli, bu kapsamda 2020'de Dijital Tarım Pazarı olan DİTAP'ı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Pakdemirli, tabi sözleşmeli üretimin gelişmesi için sistemin çerçevesini çizen, satıcının ve alıcının haklarını garanti altına alan yasal bir altyapının oluşmasının şart olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda hazırlanan kanuni düzenlemenin en kısa sürede TBMM'ye sunulmasını ve yaygınlaştırılması için tüm adımların hızlıca atılmasını planladıklarını bildirdi.

Ar-Ge çalışmaları için yıllık 1 milyar lira bütçe kullandıklarını vurgulayan Pakdemirli, bu yıl gıda güvenliği için önemli bir Ar-Ge merkezi niteliğindeki Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezini Ankara'da hizmete aldıklarını hatırlattı.

Pakdemirli, Türkiye'deki hayvan varlığını korumak ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla başlattıkları ve tam olarak devreye alınmasıyla birlikte ekonomiye yıllık 10 milyar lira gelir sağlayacak Akıllı Küpe ve Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni de bu yıl hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Ağaçlandırma ve su yatırımları

Pakdemirli, Türkiye'de son 19 yılda, 5,6 milyon hektar alanda, 5,5 milyar fidanın toprakla buluşturulduğu bilgisini vererek, bu yıl bitmeden 252 milyon fidanın daha toprakla buluşturulacağını aktardı.

Su alanında yapılan yatırımlara da dikkati çeken Pakdemirli, son 19 yılda bu alanda toplam 284 milyar liralık yatırım yaparak, 8 bin 817 tesisi hizmete açtıklarını söyledi.

Pakdemirli, 41 milyar liralık yatırımla 1000'in üzerinde tesis yaptıklarını, 2023'e kadar 150'ye ulaştırmayı öngördükleri yer altı barajlarının 43'ünü bitirdiklerini ve hedeflerinin yıl sonunda 50 yer altı barajını tamamlamak olduğunu söyledi.

Tarımsal hasılanın son 3 yılda yüzde 78 artışla 2020'de 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye, tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada olmasına rağmen, sağladığımız destekler ve geliştirdiğimiz yeni Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 10 arasındadır. Son 3 yılda, toplam 60 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Türkiye, 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç eden bir seviyeye ulaşmıştır. Yine buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Su ürünlerinde 1 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefimizi 2019'da yakaladık. Bu yıl ise su ürünlerinde, 1,3 milyar dolar ihracat ve 1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası bekliyoruz. 2018'e kadar yılda ortalama 2 milyar dolar cari açık veren orman ürünleri dış ticaretini, 2020'de 4,4 milyar dolar ihracat yapan ve 492 milyon dolar cari fazla veren seviyeye ulaştırdık."

Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması
Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması
Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması
Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor 10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! 09:48 Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük! Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! 07:58 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla

Son Dakika Haberleri
10:38 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
10:38 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça eksiklerle çıkacak
10:33 Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?
10:31 Yunan gazetesi paylaştı! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler
10:28 Manken Cansu Ateş'in üzerinde uyuşturucu madde bulundu
10:27 Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor
10:18 Squid Game'i Kuzey Kore'ye sokan öğrenci kurşuna dizilecek
10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi
10:13 Burun spreyi şeklindeki Covid aşısı piyasaya sürülüyor! Adı Sputnik M!
10:11 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor
AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Birinci'den kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
10:42
Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek? Teşkilat'ta Libya sahneleri! MİT ekibinin başına neler gelecek?         
10:33
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 11:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement