Son Dakika Haberleri: Bakan selçuk: devlet korumasında yetişen gençlerimiz yarın kamu için tercih yapabilecek
Son Dakika Güncel Bakan selçuk: devlet korumasında yetişen gençlerimiz yarın kamu için tercih yapabilecek

Bakan selçuk: devlet korumasında yetişen gençlerimiz yarın kamu için tercih yapabilecek

23 dakika önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.

Bakan selçuk: devlet korumasında yetişen gençlerimiz yarın kamu için tercih yapabilecek, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek" dedi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin yarın başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Devlet korumasında yetişen 2 bin 183 gencimiz 10 Ekim perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu 10.10.2019 tarihinde perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacak. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz." Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini belirtti.


Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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