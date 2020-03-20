Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...

7 saat önce

AA Editör Masası AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası

AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız."

Bakan Selçuk: Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:07 Kaynak: AA

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