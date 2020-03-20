Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış...
7 saat önce
AA Editör Masası AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması
ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Selçuk: "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:07 Kaynak: AA
Son Dakika Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı