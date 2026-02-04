Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

Bakan Şimşek\'ten Justin Bieber paylaşımı
04.02.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyaca ünlü havayolu şirketi Ryanair'in Justin Bieber'ın saç yapısını eleştirerek "Türkiye'ye gitmeliydi" dediği tweetini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyaca ünlü düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Justin Bieber'ın saç yapısını hedef alarak yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

HESABINDAN JUSTİN BİEBER'İ PAYLAŞTI

Ryanair'in, ünlü şarkıcının saçlarının seyrekleşmesine atıfta bulunarak "Türkiye'ye gitmeliydi" dediği paylaşımı alıntılayan Şimşek, bu göndermeyi Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel başarısının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı

Bakan Şimşek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı. Türkiye'nin özellikle saç ekimi alanında dünyada bir marka haline geldiğini vurgulayan bu esprili yaklaşım, hem yerli hem de yabancı takipçiler tarafından sağlık turizminin tanıtımı açısından dikkat çekici bir hamle olarak nitelendirildi.

Sosyal Medya, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 12345678 12345678:
    çapsız proje adamı. 13 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi’nin isteği üzerine çekilirim Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Geri döndü Tolga Ciğerci’nin yeni takımı şaşırttı Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Selçuk İnan’dan Milan Skriniar’a tepki: Ahlak sınırlarını aştı Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 20:57:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.