Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi.
Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Nusaybin-Kamışlı sınırında, terör örgütü unsurlarınca bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bilinmelidir ki milletimiz, bayrağının şanını koruma kudretine ve kararlılığına sahiptir."
Son Dakika › Politika › Bakan Tekin'den Bayrak Saldırısına Tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?