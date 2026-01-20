Bakan Tekin'den Bayrak Saldırısına Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi.

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınırında, terör örgütü unsurlarınca bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bilinmelidir ki milletimiz, bayrağının şanını koruma kudretine ve kararlılığına sahiptir."