Bakan Tekin Şanlıurfa\'da Mevlit Programına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Tekin, ilk olarak Karaköprü İncirliova İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu, sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Dergah Camisi'ne geçen Bakan Tekin, burada 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı, yapılan dualara eşlik etti.

Bakan Tekin'e AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, AK Parti Ankara Milletvekili Derya Ayaydın, İl Başkanı İlhami Günbeği ve ilgililer eşlik etti.