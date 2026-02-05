Bakan Tekin Şanlıurfa'da Mevlit Programına Katıldı - Son Dakika
Bakan Tekin Şanlıurfa'da Mevlit Programına Katıldı

Bakan Tekin Şanlıurfa\'da Mevlit Programına Katıldı
05.02.2026 16:23
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremde hayatını kaybedenler için mevlit programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Tekin, ilk olarak Karaköprü İncirliova İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu, sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Tekin, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıklıgöl Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Dergah Camisi'ne geçen Bakan Tekin, burada 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı, yapılan dualara eşlik etti.

Bakan Tekin'e AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, AK Parti Ankara Milletvekili Derya Ayaydın, İl Başkanı İlhami Günbeği ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Şanlıurfa, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin Şanlıurfa'da Mevlit Programına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Tekin Şanlıurfa'da Mevlit Programına Katıldı - Son Dakika
