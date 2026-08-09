Bakan Tekin'den "serbest kıyafet" sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış - Son Dakika
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Bakan Tekin'den "serbest kıyafet" sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Bakan Tekin\'den "serbest kıyafet" sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendisine sorulan "Serbest kıyafet neden kaldırıldı?" sorusuna yanıt verdi. Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle bir araya geldiği programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI NEDEN KALKTI?

Programda bir öğrenci, "Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız? Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?" sorusunu yöneltti.

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını belirterek, uygulamanın ardından bazı olumsuzlukların görüldüğünü söyledi.

"STANDART KIYAFET" KARARI

Öğrencilerin ve ailelerin sosyo-ekonomik gelir düzeylerine göre öğrenciler arasında ayrımcılık gibi durumların ortaya çıktığını ifade eden Tekin, bu nedenle okullarda her okulun öğrencisinin kıyafetinin standart olması yönünde karar alındığını aktardı.

Tekin, uygulamanın velilere ilave külfet getirmeyecek tedbirlerle yürütülmesinin hedeflendiğini belirterek, standart kıyafet sayesinde hangi öğrencinin hangi okula ait olduğunun ve okula yabancı birinin girip girmediğinin daha kolay görülebileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İdris Uzumcu İdris Uzumcu:
    çok isabetli bir karar daha önce kararın kaldırılması hataydı 11 14 Yanıtla
  • Recep ALP Recep ALP:
    ya öğretmenler onlarda tek tip giyinsin bi zahmet eski usül gibi 14 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Tekin'den "serbest kıyafet" sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış - Son Dakika
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