Bakan Tunç'tan Bıçaklama Davası Aileye Taziye

18.01.2026 19:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklanarak öldürülen genç Atlas'ın babasıyla görüştü.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüşerek, aileye taziyelerini iletti. Bakan Tunç görüşmede, soruşturmayla ilgili bilgileri paylaşarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

