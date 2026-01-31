Bakan Tunç: Yargı Arka Bahçe Olmaktan Çıktı - Son Dakika
Bakan Tunç: Yargı Arka Bahçe Olmaktan Çıktı

31.01.2026 22:29
Adalet Bakanı Tunç, yargının bağımsızlığını vurguladı, muhalefetin yargıdan rahatsız olduğunu belirtti.

AK PARTİ BATI KARADENİZ BÖLGE STRATEJİ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki programının ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesine geçerek AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere seslenen Bakan Tunç, ana muhalefetin yargıdan rahatsız olduğunu belirterek, "İşte bugünkü yargı sistemi birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için vesayetçinin, darbecinin etkisinde değil de tamamen millet iradesini, demokratik hukuk devleti ilkesini esas aldığı için darbeciden de, vesayetçiden de, yolsuzluk yapandan da, hırsızlık yapandan da hesap sorduğu için bugün ana muhalefet bu yargıdan rahatsız. Onun için 'Türkiye'de adalet yok' diyorlar. Onun için yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Çünkü rüşvetin, hırsızlığın hesabını vermeleri gerekirken, gelip yargı mensuplarına hakaret ederek bir algı çalışması içerisinde oluyorlar. Milletimiz neyin ne olduğunu görüyor. Herkes yanlışının hesabını millet huzurunda vermesi lazım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizim iktidarımızın ve en başta yargımızın görevi. Yargı işini yapacak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürecekö dedi.

Yaklaşık 3 trilyon liraya yakın paranın şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için kullanıldığını ifade eden bakan Tunç, şunları söyledi:

"AK Parti'nin önümüzde 2028'e giden yolda daha yapacağı işler var. Başta deprem bölgesindeki çalışmalar son aşamaya getirildi, konutlar teslim edildi ve çok büyük bir kaynağı oraya aktarmak zorunda kaldık. Yaklaşık 3 trilyona yakın para şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için kullanıldı. Sadece konutlar değil, yollarıyla mahalle kültürünü tekrar ortaya çıkarmak, oradaki tarihi dokuyu tekrar hayata geçirmek için büyük bir mücadele verildi, verilmeye de devam ediyor. Tabii öncesinde pandemi ile oluşan ticaret krizleri ekonomimizi olumsuz etkiledi. Biz bunu biliyoruz. Biz tam takır bir kasa devraldık. 2001'de 20 bankanın battığı, IMF'ye 25 milyar dolar borcun olduğu, bankaların batması nedeniyle vatandaşa olan 250 milyar dolara yakın bir para, o dönemki para bunların hepsi AK Parti tarafından ödendi. IMF'ye borçlarımız sıfırlandı. ve o dönemde enflasyonu tek haneye düşürdük. İnşallah tekrar toparlanarak şu andaki milletimizin alım gücünü daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü enflasyona ezdirmemek için ekonomi yönetimimiz büyük bir gayret içerisinde çalışmasını sürdürüyor. Teşkilatlar olarak bizler de tabii ki hükümetimizin çalışmalarını takip edeceğiz.ö

Kaynak: DHA

