Bakan Uraloğlu Basını Tebrik Etti

10.01.2026 16:59
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, basın mensuplarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde tebrik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı'nın açılışının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Uraloğlu, Vali Tavlı ve AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, programı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, "Biz şimdi AK Parti hükümetleri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak, eğer yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık, bir tartma imkanı olsaydı, biz her ilde açık ara yüzde 80 oy alırdık. Belki daha fazla. Çünkü ihmal etmedik. Gerçekten ihmal etmedik. Bölünmüş yolları tutun, en doğusundan en batısına. Havalimanlarına bakın, 58 havalimanımız var, bunların herhalde 30'a yakını doğuda. Karadeniz'i de sayarak söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir tarafı ihmal etmedik. 'Bu benim evladımdır. Bu benim akrabamdır. Bu benim ana babamdır. Bu benim komşumdur. Bu benim mahallelimdir, köylümdür. Nasılsa bizim gibi düşünür, nasılsa oy verir' demeyiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman herkese dokunacağız. Herkese hürmet edeceğiz. Herkese dokunmuş olacağız. 'Bu bizim nasılsa yakınımızdır. Bizim gibi düşünür. Nasılsa oy verir' asla demeyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanımızın gayret ettiğinin birazı kadar da biz hep beraber gayret edebilirsek maksadı hasıl olmuş olur" dedi.

'MUHALEFET ETMEYE ÇALIŞAN İNSANLARIN BU ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEĞİNE KİM, NASIL İNANIYOR'

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Elbette bizim görevimiz sefere çıkmak. Biz zaten hep seferdeyiz Allah'ın izniyle. O kararlılıkla devam edeceğiz. Zaferi de Allahutaala şimdiye kadar bizlere nasip etti, bundan sonra da nasip edecektir. Yoksa gerçekten biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, AK kadroları seviyoruz. Tamam bu bizim sevgimiz ama onun haricinde gerçekten hani şu anda muhalefet etmeye çalışan insanların bu ülkeyi yönetebileceğine yani kim, nasıl inanıyor? Gerçekten hani bu ülkeyi yönetme noktasında, belediyeleri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Yönetme kabiliyetlerinin olmadığını biz görüyoruz. Ama bizi asla bu rehavete kaptırmayacaktır. Biz yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

