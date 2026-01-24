Bakan Uraloğlu: İletişim Altyapısı Sağlam

BAKAN URALOĞLU: İLETİŞİM ALTYAPISINDA SORUNA RASTLANMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımız başta olmak üzere, sorumluluk alanlarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamış olup ekiplerimiz sahadaki inceleme ve takip çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.