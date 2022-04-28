Bakan Varank, ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı - Son Dakika
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Bakan Varank, ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı

28.04.2022 11:47

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin üretildiği animasyon ve ses stüdyosu ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da 'Rafadan Tayfa' çizgi filminin üretildiği animasyon ve ses stüdyosu ISF Studios'ta gençlerle iftar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, animasyon, tasarım ve oyun meraklısı gençlerle 'Rafadan Tayfa'nın üretildiği ISF Studios'a bir araya geldi. Çizgi filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki programa eşi Esra Varank ile birlikte katılan Bakan Varank, gençler ile birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra burada iftar yaptı.

Bakan Varank, Ankara Kalkınma Ajansı aracılığıyla ISF ile iş birliği yapacaklarını belirterek, kurulması planlanan akademide eğitim alanlara da destek vereceklerini söyledi. Akademinin sektörün fabrikası gibi çalışacağını belirten Varank, burada verilecek yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerden mezun olan gençlerin sektöre kazandırılacağını vurguladı. Varank, davete katılan öğrencilerin stüdyoya stajyer olarak gelebileceği sözünü Fidan'dan aldığını belirterek stüdyonun ses sanatçılarına da açılacağını aktardı.

'EN FAZLA YATIRIM İSTANBUL'A'

ISF stüdyolarının Türk kültürüne de hizmet eden çok ciddi altyapıya sahip olduğunu kaydeden Varank, Burada animasyon, diziler ve sinema filmleri üretiliyor. Aynı zamanda seslendirmeyle ilgili ses stüdyosu olarak da çok ciddi ve kaliteli işlere imza atılıyor. Son dönemde oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz. Şirketlerimiz çok ciddi katma değer üretiyor. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar, oyun sektörüne, firmalarımıza ciddi yatırımlar yapıyor. 2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu dedi.

'BİRİNCİ SORUMLULUK BİZDE'

Hayatın her alanına dokunduklarını bildiren Varank, Göbeklitepe'nin çatısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak nano malzemeden bir membranla kapladık. Türkiye'yi kalkındırma mücadelesi veriyorsak, birinci sorumluluk bizim bakanlığımıza düşüyor diye konuştu.

Programda şarkıcı Elif Buse Doğan da mini konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı. İlahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eseri seslendiren Doğan, Kütahya Tavşanlı'nın popüler türküsü 'Samsak Döveci'nin farklı versiyonlarını da okudu. Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan'a Teknofest montu hediye etti. (DHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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