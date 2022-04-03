Son dakika gündem: SAKARYA BAKAN YANIK OTİZME KARŞI, 81 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE SÜPERVİZÖR EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, otizmle mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, 'Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruzö dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Fatma-Hamit Atay Otizm Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesindeki Eğitsel Aktivite Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene Bakan Yanık'ın yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bağışlarla rehabilitasyon merkezinin açılmasını sağlayan Şükran Öney Şenardeşler ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Açılış öncesinde konuşan Bakan Yanık, otizmle mücadele konusunda hem devletin hem de ailelerin sorumluluklarının büyük olduğunu ifade ederek, 'Otizmi bir farklılık olarak değerlendirerek oluşturduğumuz ve uyguladığımız politikaların bir sonucu mahiyetinde ilk ve tek eylem planımızı yani Otizm Eylem Planı'nı bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirdik. Şimdi ikincisi için çalışıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağızö dedi.

'YEGANE ANAHTARIN ERKEN TANI VE ERKEN EĞİTİM OLDUĞUNUN FARKINAYIZ'

Otizmle mücadele konusunda erken tanı ve tedavi sürecinin son derece kıymetli olduğuna değinen Bakan Yanık, 'Otizm Spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın hayatını değiştirecek, onları geleceğe hazırlayacak olan yegane anahtarın erken tanı ve erken eğitim olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, Otizm Eylem Planı ile birlikte Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği 'Otizm Tarama ve Takip Programıö ile artık çocuklarımızın erken tanı almasını ve dolayısıyla erken eğitime erişebilmesini sağlamaya başladık. Kurumsal hizmetlerde otizmli bireylere yönelik ihtisaslaşmış yatılı ve gündüz bakım merkezlerin dönüşümüne öncülük ediyoruzö diye konuştu.

İKİNCİ OTİZM EYLEM PLANI

Otizmli bireylerin yaşam konforunun artırılması açısından 2. Otizm Eylem Planı'nın hazırlıklarının devam ettiğini bildiren Bakan Derya Yanık, konuşmasına şöyle devam etti: 'Gelinen noktada; otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde, erken tanılamada ve toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık oluşturulmasında önemli aşamalar kaydettiğimiz 1'inci Otizm Eylem Planı'nı geliştirerek uygulamaya devam ettireceğiz. Otizmli çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaları geçtiğimiz yıl müjdesini verdiğimiz 2'nci Otizm Eylem Planı'nda da sürdüreceğiz. Şu anda eylem planının son şeklinin verilmesi amacıyla kamu ve sivil toplumun katıldığı odak toplantılara devam ediyoruz. Ondan sonra inşallah 2'nci Otizm Eylem Planımız tüm paydaşların katılımıyla gerçekçi bir plan olarak hayata geçmiş olacak.ö

'ONLARI HAYATA KAZANDIRMAK HEM DEVLETİN HEM DE BİREYLERİN GÖREVİDİR'

Otizm farkındalığının artırılması için bu yıl da eğitimlere ve faaliyetlere devam edeceklerini ifade eden Yanık, 'Otizmi, bireylerin önündeki bir engel olmaktan çıkarmak ve hayatlarını kolaylaştıracak olanakları sağlamak, devlet kurumları olarak bizim görevimiz. Ancak farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp onları sosyal hayata kazandırmak ise hem devletin hem de toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Bu nedenle otizm konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız verdik ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasında önemli aşamalar kaydettik. Toplumda otizm algısının ve bilgi düzeyinin arttığı, yapılan çalışmalarla da ortaya çıkıyor. Otizm konusunda farkındalığı artıran önemli faaliyetlerimizden olan personelimizin eğitimine bu yıl da devam edeceğizö dedi.

'SÜPERVİZÖR EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ'

Otizmli bireylerin yaşam becerilerinin artırılması ve ailelerinin eğitilmesi açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Yanık 'Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz. Bizim medeniyetimizde her çocuk özeldir, hepimize emanettir. Kuşkusuz aileleri için daha özeldir. Çocuklarımızın ailesi ile birlikte sevgi ve şefkatle büyümesini önemsiyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımıza yönelik sosyal politika uygulamalarımızı aile bütünlüğünün korunduğu, çocuklarımızın bakım ve rehabilitasyon sürecini ailelerin yanında tamamlayabilecekleri bir çerçevede geliştiriyoruzö dedi.

Açılış konuşmasının ardından Bakan Derya Yanık, yaptığı bağışlarla rehabilitasyon merkezinin açılmasını sağlayan Şükran Öney Şenardeşler'e plaket verdi. Okunan duaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Yanık, 'Eğitsel Aktivite Merkezi'ndeki çocuklarla bir araya geldi.