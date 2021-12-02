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BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU - Son Dakika

BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU

02.12.2021 13:41

Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu İstanbul'da düzenlendi.

Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Forumda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'nin dijital sağlık altyapısının dünyanın en iyilerinden biri olduğunu vurgulayarak 'Pandemi döneminde, bunun ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Biz aslında bu konuda başarılı olduğumuzu biliyorduk ama sanki bir deprem testi gibi sağlık sisteminde dijitalleşmenin etkisini çok net bir şekilde gördük. Bunu bütün dünya da görmüş oldu. Gelişmiş ülkeler bu anlamda sağlık altyapılarını değiştirme yoluna gidiyorö dedi.

Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu, Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Birleşik Krallık'ın önde gelen sağlık turizm acentelerini, sigorta şirketlerini, hastane yetkililerini ve uzman doktorlarını İstanbul'da buluşturmayı amaçlayan forum, iki ülke arasındaki sağlık iş birliği fırsatları açısından önemli bir platform oluşturmayı hedefliyor. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK( Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Mahir Ülgü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya ile birlikte üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri yer alıyor. Birleşik Krallık'tan ise Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Temsilcisi Kenan Poleo, Birleşik Krallık Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Yardımcı Temsilcisi Jane Grady, İngiltere Büyükelçiliği Türkiye Ticaret Ataşesi David Machin ve İngiltere Sağlık Hizmetleri NHS Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı David Sheppard ile birlikte Birleşik Krallık hükümet temsilcileri ve üst düzey sektör temsilcileri katılım gerçekleştirdi.

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖÜRNDEKİ GÜCÜNÜ FIRSATA ÇEVİRDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye'den 220, İngiltere'den 140 katılımcının yer aldığını söyleyerek forumun pandemi döneminde gerçekleştirilen ilk fiziksel toplantı olduğunu belirtti . Birinci, 'Türkiye pandemi döneminde sağlık sisteminin altyapısını test etti ve gerçekten iyi bir sağlık alt yapısı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Gelecekte özellikle gelişmiş ülkelerin kendi sağlık sistemlerini restore etme planlarının olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye için büyük bir fırsat bu. Sağlık sektöründeki gücünü fırsata çevirmiş ender ülkelerden birisi olduk bu dönem" dedi.

YÜZ YILDAKİ GELİŞMEYİ 15 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye sağlık sisteminin sadece belli alanlarda değil, bütün alanlarda oldukça yetenekli bir altyapıya sahip olduğunun altını çizen Dr. Birinci, 'Kamusu, özeli, üniversitesi, bütün sağlık ailesi hem aileyi genişletti hem de deneyimini gösterdi. Bunu İngiltere' deki sektörün diğer oyuncuları ile beraber burada değerlendiriyoruz. Ortak neler yapabiliriz, bunun çalışmasını yürütüyoruz bu Forum'da. Bizim için gerçekten önemli çünkü dünyanın sağlığa bakışı değişti bu dönemde. Bizde zemin zaten çok uzun zamandır değişmişti ve nitelikli bir altyapımız vardı. Son 15 yılda, 100 yılda yapılmış yatak sayısını yenilemiş ve nitelikli yatak haline getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yoğun bakım yatak sayısını 15 yılda 6 katına çıkaran, pandemi döneminde ise erişkin yatak sayısını yüzde 50 daha artırmış bir ülkeyiz. Yani 100 yılda yapılan yatak sayısından 3 katına 6 ayda ulaşan bir ülkeyiz. Yetenekleri ve reflekslerini bu kadar hızlı ortaya koyan ve sağlık hizmetlerini güçlendiren ülkemizin sağlık altyapısı doğal olarak ilgi çekiyor tüm dünyada" şeklinde konuştu.

GELİŞMİŞ ÜLKELER DAHİ SAĞLIK ALTYAPILARININ YETERSİZLİĞİNİ GÖRDÜ

Türkiye'nin sağlıkta özellikle dijital alt yapısının pandemi döneminde tüm dünyanın ilgisini çektiğini de vurgulayan Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türkiye'nin dijital sağlık altyapısının çok ilgi çektiğini biliyoruz. Sadece İngiltere değil dünyadaki birçok ülke, gelişmekte olan ülkelerden de deneyimlerimize dair geri bildirim alıyoruz. Zaten dijitalleşme konusundaki başarımız bütün dünyanın kabul ettiği bir başarı. Ama pandemide, bunun ne kadar etkili olduğu ortaya çıktı. Biz aslında bu konuda başarılı olduğumuzu biliyorduk ama sanki bir deprem testi gibi sağlık sisteminde dijitalleşmenin etkisini çok net bir şekilde gördük pandemide. Ama bunu bütün dünya da görmüş oldu. Başarılı bir dijitalleşmenin, ne kadar etkin olduğunu maliyet etkinliği lehinde hizmet etmeyi ne kadar kolaylaştırdığını, süreçleri optimize ettiğini tüm dünya görmüş oldu. Bizim burada en önemli kritik fırsatlarımızdan birisi, gelişmekte olan ülkelere örnek olabileceğimizi de göstermesi oldu. Yabancı ülkeler sağlık sistemlerini restore etmeye hazırlanıyorlar. Çünkü pandemi sırasında özellikle gelişmiş ülkelerin çok büyük sıkıntı yaşadıklarını, o maliyet etkinliği ve sağlık ekonomisi kültürünün pandemi sırasında hasta talebinin çok arttığı dönemlerde, kendilerine yetmediğini fark ettiler. Bu anlamda bizim için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

KOVİD SALGINI SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DA FIRSAT YARATTI

Sağlık turizmi anlamında da Türkiye'nin dünyadaki pek çok ülkeye kaliteli sağlık hizmeti sunabildiğine işaret eden Dr. Birinci, sözlerini şöyle noktaladı: 'Aslında pandemi, sağlık turizmi açısından dünyadaki hareketliliği azalttı. Ama buna rağmen biz, beklenenin üzerinde bir sağlık talebini karşıladık. Hem ülke içinde hem de dışarıdan. Bugün pandemi döneminin bu açıdan bize bir fırsat oluşturduğunu söylerken, bu süreçte çok fazla hasta geldi o sebeple biz bundan faydalandık anlamında söylemiyorum. Ama sağlık sisteminin alt yapısının bütün dünya tarafından görülmesini sağladı. Böyle bir fırsatın, gelecekte dünya ülkeleriyle sağlık anlamında daha güçlü ilişkilerle karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Bu forumlar da bunun yansıması."

TOPLAM 120 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Öte yandan forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ise Türkiye'nin Kovid-19 pandemisinden en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunu söyleyerek 'Güçlü sağlık altyapımız ve özverili sağlık personelimiz, bu süreçteki en önemli güçlerimiz oldu. Pandemiyle mücadelenin hiçbir döneminde başta ventilatör olmak üzere, hastane, yoğun bakım yatağı, tanı kiti, ilaç, kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve aşı sıkıntısı yaşamadık. Devletimizin tüm birimlerinin büyük bir ahenk içerisinde yürüttüğü takım çalışmasında kamu ve özel sektör sağlık temsilcileri büyük bir başarı hikayesine birlikte imza attılar. Bu hikaye halen de devam ediyor" dedi. Doç. Dr. Tolunay, yerli aşı TURKOVAC için de geçtiğimiz hafta acil kullanım onayı başvurusu yapıldığına işaret ederek TURKOVAC'ın, sadece Türkiye değil, tüm insanlığın kullanımına sunulacağına dikkat çekti. Doç. Dr. Tolunay, 'Aşılamada ise birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarda toplam 120 milyon dozu geçmiş bulunmaktayız. Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nu düzenleme amacımız, karşılıklı olarak kazan-kazan anlayışı çerçevesinde her iki müttefik ülkenin mevcut sağlık pazar payı potansiyelini daha da ileriye götürmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamaktır" dedi.

BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU
BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU
BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU
BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU

Birleşik Krallık, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Pandemi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI BİRİNCİ: PANDEMİ, SAĞLIKTA DİJİTAL ALTYAPIMIZIN DEPREM TESTİ GİBİ OLDU - Son Dakika
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