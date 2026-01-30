Bakan Yumaklı: Su Hayati, Artvin'in Tarım Gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yumaklı: Su Hayati, Artvin'in Tarım Gücü

Bakan Yumaklı: Su Hayati, Artvin\'in Tarım Gücü
30.01.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim değişikliği nedeniyle suyun korunmasının önemine vurgu yapan Bakan, Artvin'in tarım potansiyelini tanıttı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yaptığı konuşmada iklim değişikliğiyle birlikte suyun hayati önem kazandığını vurgulayarak, Artvin'in tarım potansiyeli, coğrafi işaretli ürünleri, Yusufeli Barajı ve son 23 yılda kente yapılan 418 milyar liralık yatırımlara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek suyun korunması ve verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Bakanı İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, "Özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı, belki de Artvin için en son gündeme gelmesi beklenen konulardan biri olan su meselesi artık hayati bir başlık haline gelmiştir. Dolayısıyla her damla suyumuzu altın değerinde görmeli, koruyarak ve verimli şekilde kullanmalıyız. Özellikle suyun depolanması ve yönetimi konusunda Artvin son derece önemli bir ilimizdir. Artvin'in dünya çapında önemli bir esere ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Yusufeli Barajı bu anlamda bizim adeta heykelimizdir. Daha önce de bir kıyaslama yapmıştım. Kendi alanında dünya ölçeğinde olan bu esere ev sahipliği yaptığı için Artvin'e hassaten teşekkür ediyorum. Artvin, kendine özgü coğrafi yapısıyla önemli bir tarım kentidir. Yaş çay üretiminde Türkiye genelinde üçüncü sıradayız. Yaban mersininde yedinci, kızılcık ve fındıkta ise on birinci sıradayız. Bunlar bizim ölçümlerimizdir. Artvin, üretimde olduğu kadar markalaşmayı da başarmış bir şehirdir. Kentimizde 8 ürün coğrafi işaret tescili almıştır. Kestane balı, Arhavi termonisi, Borçka Demir elması, Hatila balı, Hopa hamsili ekmeği, Hopa laz böreği, Puçuko ve Şavşat ketesi artık Artvin'in sınırlarını aşmıştır. Bu ürünlerin adını ilk kez duyanlar merak etsin, biz de onlara Artvin'i adres gösterelim. Devlet Su İşleri yatırımları dahil olmak üzere son 23 yılda hem Artvin'e hem de ülkemize hizmet edecek toplam 418 milyar liralık yatırım bu coğrafyada hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı konuşmasının ardından basına kapalı şekilde partisinin il danışma toplantısına katıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Artvin, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Su Hayati, Artvin'in Tarım Gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:03:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Su Hayati, Artvin'in Tarım Gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.