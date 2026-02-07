Bakanlar Sanat Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakanlar Sanat Etkinliğinde Buluştu

Bakanlar Sanat Etkinliğinde Buluştu
07.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim ve Aile Bakanları, Atatürk Üniversitesi'nde sanat etkinliğine katılarak destek verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Kim Var Sanat Etkinliği"ne katıldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları'nın üstlendiği etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro çeşitli şarkılar seslendirdi.

Göktaş ile Tekin'in de eşlik ettiği şarkıların söylendiği etkinlikte tiyatro gösterisi sahnelendi.

Göktaş ile Tekin, Arzen'e tablo hediye ederek, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Birileri, milli birliğimiz ve beraberliğimizden çok rahatsız. Çocuklarımızın okulda aldığı eğitimin bu birlikteliğimizi güçlendirmesinden gerçekten çok rahatsızlar. Bizi eleştiriyorlar, geçmişine bağlı, gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz. Kim ne derse desin yolumuzdan dönmeyeceğiz, gençlere çok güveniyorum ve hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanı, Kültür Sanat, Yusuf Tekin, Etkinlikler, Politika, Erzurum, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlar Sanat Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
Polis eşi katledilen kadın, vahşeti tek tek anlattı
Polis eşi katledilen kadın, vahşeti tek tek anlattı
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 18:28:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakanlar Sanat Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.