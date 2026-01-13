Bakanlık'tan Bitlis Yurt Olayı Açıklaması - Son Dakika
Bakanlık'tan Bitlis Yurt Olayı Açıklaması

13.01.2026 17:49
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Yurdu'nda yaşanan olaylar için disiplin süreci başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare KYK yurdunda kalan bir grup öğrencinin, Suriye'de PKK/SDG'ye yönelik operasyonu protesto ettiği iddialarına ilişkin videonun sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yayılması ile ilgili resmi açıklama yayımladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

"İlgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu paylaşımlara konu olan hususlarla ilgili olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır. Süreç, gerekli hassasiyet gösterilerek ve hukuki çerçeve içerisinde yürütülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Güvenlik, Gençlik, Bitlis, Yerel, Spor, Son Dakika

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
